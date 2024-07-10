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  4. Uzungöl'deki 'insan sapanı'nda yürekleri ağza getiren kaza! “Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor"

Uzungöl'deki 'insan sapanı'nda yürekleri ağza getiren kaza! “Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor"

10.07.2024 14:02
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10.07.2024 14:02
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Trabzon Uzungöl’de kurulan insan sapanının halatı kopunca faciadan dönüldü. İnsan sapanına bağlı S.Ş. isimli bir kadın halatın kopmasıyla aşağı düştü. Yürekleri ağza getiren kazada S.Ş. bacağından hafif şekilde yaralandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., “Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor" ifadelerini kullandı.

Olay, Çaykara ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl’de meydana geldi. Uzungöl bölgesinde kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada direklere bağlı halatlardan biri koptu.

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Kopmanın etkisiyle S.Ş.’nin hızlı bir şekilde aşağı düşmesine bağlı olduğu diğer halat yavaşlattı.

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Yaşanan kaza yürekleri ağzı getirirken, kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralandı.

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“MESELA BEN İHMALLER SONUCU ÖLÜME BU KADAR YAKLAŞACAĞIMI BİLMİYORDUM"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., “Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Uzungöl Trabzon halat
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