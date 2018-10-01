Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki olay cumartesi gecesi meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz'ün laptopu ve telefonunu da alarak kaçtı
ANNEANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya'nın cumartesi günü Edirne'ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemede gencin,17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Öz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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