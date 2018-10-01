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Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece korkunç bir olaya sahne oldu. Hırsızlar girdikleri evdeki 16 yaşındaki engelli Ahmet Yusuf Öz'ü 17 yerinden vahşice bıçaklayarak öldürdü. Torunu ile yaşayan anneanne pazardan eve geldiğinde fenalık geçirdi

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki olay cumartesi gecesi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz'ün laptopu ve telefonunu da alarak kaçtı

ANNEANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya'nın cumartesi günü Edirne'ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemede gencin,17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Öz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Küçükçekmece hırsızlık ahmet yusuf öz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İDAM ŞART BU ÜLKEYE
bahçeli af mı dedin 17 bıcak darbesi engelli bir gençimiz bu açıyı çeken bilir daha ağır yazacam ama korkuyorum başıma iş açarım diye çünkü devletin güçünü kendi imkanlarına kullanılıyor bu aralar
allah rahmet eylesin ( katillere ) İDAMMMMM
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