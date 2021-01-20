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Vahşet! Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü

20.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Vahşet! Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olduğu için hastanede tedavi altına alınan kadının odasının önünde ise polis ekipleri güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

M.T.’nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.’nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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