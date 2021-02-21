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  4. Vahşette kahreden detay! Ailenin katil zanlısı ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı

Vahşette kahreden detay! Ailenin katil zanlısı ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı

21.02.2021 20:23 | Son Güncelleme:
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Vahşette kahreden detay! Ailenin katil zanlısı ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı

Eskişehir'de İlkay Tokkal ve Emel Tokkal ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un canice katledilmesiyle ilgili olarak İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen aile ve katil zanlısının aynı karede bulunduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.

Eskişehir’de anne, baba ve 4 yaşındaki çocuklarının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda katil zanlısının öldürülen İlkay Tokkal’ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

Eskiden ortak olduğu belirlenen Tokkal ailesi ve katil zanlısının birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesinde, öldürülen Tokkal ailesi ve Mehmet Şerif Boğa'nın ailesi bir araya gelerek poz veriyor.

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OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE YEMEĞE GİTMİŞLER

Öldürülen anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal’ın olaydan üç gün önce cinayet zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın evine yemeğe gittiği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Emel Tokkal’ın sosyal medyada cinayet zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın de bulunduğu fotoğrafın altına yazdığı "Hep benden küçük kardeşim olsun isterdim. Biraz geç oldu ama oldu. Gülüşü güzel, kalbi güzel, kendi güzel kardeşim (kız kardeş isterdim ama olsun)" notu ile cinayet zanlısını etiketlediği görüldü. (İHA)

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