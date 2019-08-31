"Vahşi sulama" toprağa ve ürüne zarar veriyor

CEBRAİL CAYMAZ - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 562 bin 950 dekar arazinin suya kavuştuğu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde vahşi sulama yönteminden vazgeçilmemesi toprağın verimini düşürüyor.

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli sayesinde Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'ndaki topraklara 5 yıldan bu yana su veriliyor. Yürütülen yatırımlarla 562 bin 950 dekar arazinin sulandığı bölgede pamuk, mısır, buğday ve arpa en fazla ekilen ürünler arasında yer alıyor.

Sulanan alanın sürekli artırıldığı bölgede, modern sulama sistemlerinin kullanımına yönelik yapılan eğitim çalışmalarına rağmen çiftçilerin vahşi sulama yönteminden vazgeçmemesi ürün verimi ve toprak kalitesinin düşmesine neden oluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanlış sulamanın toprağın ile ürünün verim ve kalitesine büyük zarar verdiğini söyledi.

Yahlizade, çiftçilere modern sulama sistemleri konusunda köy köy gezerek eğitimler verdiklerini ifade etti.