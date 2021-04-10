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  4. Vahşice katledilen 17 yaşındaki Emine, son yolculuğuna uğurlandı

Vahşice katledilen 17 yaşındaki Emine, son yolculuğuna uğurlandı

10.04.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, bir barakada Salih Yılmaz Coşkun tarafından öldürülen 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi, tabutunun üzerine konan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Vahşice katledilen 17 yaşındaki Emine, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, perşembe günü gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak’ta meydana geldi. Salih Yılmaz Coşkun, bir barakada Emine Fulya Akçelebi'yi defalarca bıçakladıktan sonra arkadaşlarını telefonla arayıp "Sevgilimi öldürdüm" deyip kaçtı.

DEDESİNİN EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Coşkun'un arkadaşları polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Emine Fulya Akçelebi’nin öldüğünü belirledi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri ise Coşkun'u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün yaptıkları teknik ve fizik takip sonucu Coşkun'u, saklandığı dedesinin evinde yakalayarak, gözaltına alındı. Coşkun, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Akçelebi için bugün merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, Akçelebi ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede genç kızın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Emine Fulya Akçelebi, toprağa verilmek üzere merkeze bağlı Avcılı köyüne uğurlandı.

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AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: SEVGİLİ DEĞİLLERDİ

Ailenin avukatı Derya Demir, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, genç kızın Salih Yılmaz Coşkun tarafından kaçırıldığını söyledi. Demir, "Akşam saatlerinde kardeşini parka götürmek için evden çıkmış. Daha sonrasında Emine'den herhangi bir haber alınamamış. Ayrıca olayın faili ile beraberliği söz konusu değil. Basında geçen sevgili durumları gerçeği yansıtmamakta. Soruşturma devam ediyor. Basında yer alan bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yapma gereği duyduk. Evden hazırlıksız bir şekilde çıkıyor, bir yere gitme kastıyla hareket etmemiş, kardeşimi parka götüreceğim diye evden ayrılmış. Bir süre sonra babası Emine'ye ulaşamamış. Aileye arkadaşlarından birkaç kişi ulaşıp bilgi vermişler" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Elazığ

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