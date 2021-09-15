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Vahşice öldürmüştü! Gamze Pala’nın katiliyle ilgili yeni gelişme

15.09.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala’yı vahşice öldüren Savaş Dalançıkar hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen rapor verildi.

Vahşice öldürmüştü! Gamze Pala’nın katiliyle ilgili yeni gelişme

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 15 Eylül 2020 tarihinde, Öğretmenevi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren 39 yaşındaki Savaş Dalançıkar 5. kez hakim karşısına çıktı.

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RAPOR OKUNDU

Mahkemede Dalançıkar’ın ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen rapor okundu. Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan katil zanlısı Dalançıkar’a ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiği raporla ilgili görüşü sorulurken, sanık Dalançıkar "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

Sanık Savaş Dalançıkar’ın Avukatı Ali Sürmen ise karara itiraz ederek, "Müvekkilim hakkında gözlem altına alma kararı olduğu halde Covid-19 şartları değerlendirilerek gözlem yapılmadan hakkında bir rapor düzenlenmiştir. Oysaki salgın hastalık kanun hükmünü değiştirmez. Bizce bu yönü ile adli tıp kurumu raporu uygun değildir, yeniden rapor aldırılsın" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 15 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanık avukatının rapora ilişkin itirazlarını reddedip Savaş Dalançıkar’ın tutukluk halinin devamına ve akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının Adli Tıp Kurumu’ndan beklenmesine karar vererek duruşmayı 15 Ekim 2021 tarihine erteledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Rize
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