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  4. Vahşice öldürülüp toprağa gömüldü! Cesedin kafatasını çoban fark etti

Vahşice öldürülüp toprağa gömüldü! Cesedin kafatasını çoban fark etti

18.10.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da 3 ay 10 gündür kayıp olan 40 yaşındaki bir kişinin vahşice öldürülerek toprağa gömülü cesedinin kafatası, yabancı uyruklu bir çoban tarafından hayvan otlattığı sırada merada bulundu.

Afyonkarahisar’ın Fathibey kasabasında 9 Temmuz gece saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Osman Gönk her yerde aranıyordu. Merkeze bağlı Burhaniye köyünde bu sabah yabancı uyruklu M.F. isimli çoban tarafından Osman Gönk’ün toprağa gömülü vaziyetteki cesedinin kafatası bulundu. Vahşice öldürülen şahsın kafatasını bulan çoban durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine cesedin gömülü olduğu araziye gelen jandarma ekipleri kepçe yardımı ile Gönk’e ait olduğu tespit edilen cesedi çıkartarak otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürdü.

HABERİ ALIR ALMAZ GELDİLER

Cesedin bulunmasının ardından Osman Gönk’ün yakınları haberİ alır almaz jandarma tarafından kazılan araziye gelerek burada inceleme yaptı. Kaybolduktan 3 ay 10 gün sonra cesedi bulanan Osman Gönk’ün cinayet zanlılarının bulunması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
artık suriyeli yada fagnalı da diyemiyorlar. adı yabancı uyruklu oldu. sanki vizesini alıp gelmiş gibi.

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