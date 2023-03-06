Vajinası yerine üretrasına soktuğu seks oyuncağı hastanelik etti! Hemen ameliyata alındı...

İsrailli doktorlar acil servise başvuran ilginç bir vakayı paylaştılar. Avrupalı bir turistin yaşadığı mide ağrıları nedeniyle yaptığı başvurunun ardından yapılan testlerde turist kadının vajinası yerine mesanesine yatay bir şekilde seks oyuncağı soktuğu görüldü. Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'ndeki doktorların, 29 yaşındaki turistin içine sıkışmış 10 santimetreden daha büyük olan seks oyuncağını çıkardıkları söylendi.

YAPILAN MÜDAHALELERİN ARDINDAN EVİNE GÖNDERİLDİ

Yayınlanan rapora göre, kadın sürekli olarak yaşadığı mide ağrıları ile acil servise geldi. Bir ultrason testi ve röntgen çektikten sonra, mesanesine yatay olarak bir seks oyuncağının yerleştirildiği keşfedildi. Doktorlar seks oyuncağını çıkarmak için sistoskop adı verilen ince bir kamera kullanarak mesanenin içine bakma prosedürü olan sistoskopi yaptılar. Bu yöntemde idrarı vücuttan dışarı taşıyan tüpe bir sistoskop sokulur ve doktor veya hemşirenin içini görmesini sağlamak için mesaneye gönderilir. Prosedür başarılı oldu ve turist sorunsuz bir şekilde eve gönderildi.

ENFEKSİYONA VE İÇ KANAMAYA NEDEN OLABİLİR

Tıp dergileri, bazıları yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilen, insan vücuduna sıkışan birçok seks oyuncağı vakası bildirdi. Bu tür olaylarda enfeksiyon tek tehdit değil. Bazı cisimler vücuttaki yumuşak dokuda yırtılmalara neden olarak iç kanamaya neden olabilir. Diğer semptomlar arasında mide ağrıları, üretradan kanama, idrar yapamama ve genital şişlik sayılabilir.

SEKS OYUNCAKLARININ TEHLİKESİ HAKKINDA BİLİNÇLİ OLUNMALI

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Boris Certin, "Mesaneye giren yabancı bir cisim deliğe neden olarak karın içine tehlikeli bir sızıntıya yol açabilir, bu nedenle kaybedecek vaktimiz olmadı. "Oyuncakların vajinaya sokulması da yırtıklara neden olabilir, bu da mesaneye sızmaya ve enfeksiyona neden olabilir. İnsanlara özel hayatlarında ne yapmaları gerektiğini söylemeyeceğiz ama seks oyuncakları kullanmanın tehlikelerine dikkat etmek önemlidir. Onları yerleştirildikleri şekilde çıkarmak her zaman mümkün değildir."

