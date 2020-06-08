Vaka sayıları artışa geçti! Hiç vaka görülmeyen ilçeden kötü haber

Samsun’da koronavirüsün, salgının en güçlü olduğu dönemde Samsunluların kural ve yasaklara uyumu sayesinde kontrol altına alındığını söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, maalesef geçen bir hafta içinde bu uyumun ortadan kalkmaya başladığını, ‘salgın ortadan kalktı, artık hiçbir şeye dikkat etmeme gerek’ yok düşüncesinin yaygınlaşması halinde, bugüne kadar ki bütün emeklerin boşa gideceğini ve salgında tekrar başa dönülebileceğini söyledi.

'BEDELİ AĞIR OLUR'



Kontrollü sosyal hayat döneminin kesinlikle ‘salgının bittiği’ şeklinde algılanmaması gerektiğini, normal şartlara dönülmediğini, dönülmeye çalışıldığını söyleyen Sağlık İl Müdürü Oruç, salgın hiç yaşanmamış gibi davranmanın bedelinin ağır olacağını, sadece bir ilçemizde 4 gün içinde ortaya çıkan 18 vakanın maalesef bu kontrolsüzlüğün bir bedeli olacağının sinyallerini verdiğini, herkesin bu bedel büyümeden, kurallarla uyum içinde hareket etmeye başlamasının önem arz ettiğini vurguladı.

HİÇ VAKA GÖRÜLMEYEN İLÇEDE VAKA GÖRÜLDÜ



Şehirler arası giriş yasağının kaldırılmasından sonra, en uzun süre bu yasağın uygulandığı illerden biri olan Samsun’a çok sayıda insanın giriş yaptığını, sadece 65 yaş üstü 4 bin 600 kişinin ile geldiğini söyleyen Oruç, bu durumun maalesef herkesin birbirini kontrolsüz bir şekilde, sosyal mesafe kurallarına uymadan ziyaret ettiği bir ortam oluşturduğunu, bu dikkatsizliğin ve özensizliğin ilde tekrar vaka artışı yaşanmasına yol açtığını, bugüne kadar hiç vaka görülmeyen bir ilçede bile vaka görüldüğünü açıkladı.