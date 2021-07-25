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Vaka sayısı artarken maske takmamak için direndi: Yaz cezamı!

25.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ederken pozitif sayısının en yüksek olduğu 5 il arasında yer alan Kırıkkale'de ilginç bir olay yaşandı. Maske takmayı reddeden bir kadın, "Yaz cezamı" diyerek polislere çıkıştı. Ekipler, maske takmayan kadına bin 50 lira ceza uyguladı.

Korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek illerden biri olan Kırıkkale’de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30'dan 99,11'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan iller arasında Kırıkkale'nin de bulunduğunu açıkladı. Kentte yükselen vakalar karşısında denetimleri de artırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Merkezi ekiplerince, Covid-19 denetimleri gece geç saatlere kadar sürdü.

"MASKEMİ DÜŞÜRDÜM"

İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve parklarda maske kontrolleri yapıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. “Masken yok, maskemi düşürdüm” gibi bahane üretenlere de maske dağıtıldı. Maskesiz dolaşmalarına izin verilmedi. Bazı vatandaşların da maskelerini çene altı ve kollarına taktığı dikkat çekti.

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PARA ÖDEMEYİ GÖZE ALDI

Atatürk Bulvarı üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın ise ekiplerin uyarısına aldırış etmedi. Israrla maskesini takmak istemeyen kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ajans muhabirine de “ceza yazdırıyorum, çeker misin onu benden” diyerek tepki gösterdi.
Ayrıca, kafe işletme sahiplerine de uyarı yapan ekipler, akraba olmayan müşterilerin 60 santimetrelik mesafe kuralına uymalarını istedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Kırıkkale
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