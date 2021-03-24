Vakalar da cezalar da arttı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde normalleşmeye dönülmesi sonrası vaka sayısının artmasıyla kesilen ceza miktarı da yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olan sürede sokağa çıktıkları tespit edilen 14 kişiye 900’er TL’den toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi. Maske takmayan 3 kişiye de 2 bin 700 TL ceza uygulandı. Kurallar dışında fazla yolcu alan 15 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı.

Covid-19 hastası olup evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 6 kişi ise yurda yerleştirildi. Evde izolasyon kuralına uymayıp dışarı çıkan 1 kişi de eve yönlendirildi.

Covid-19 pandemisinde Mart ayı başında normalleşmeye dönülmesi ile orta grupta yer alan Malatya, daha sonra vaka sayılarının yükselmesiyle kırmızı kategoriye yükselmişti.

