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Vakalarda yüzde 50 artış yaşandı! Trabzon’da 'kendini gizleyen temaslı' tehlikesi

04.12.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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Vakalarda yüzde 50 artış yaşandı! Trabzon’da 'kendini gizleyen temaslı' tehlikesi

Trabzon'da son aylarda koronavirüs vakalarında yüzde 50 artış yaşanırken, temaslı kişilerin kendilerini gizlediği ortaya çıktı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, temaslı durumunda olan vatandaşların kendilerini gizlediğini gördüklerini belirterek, "Bu hem vicdani sorumluluktur, hem vebaldir, hem de kul hakkıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında Trabzon’un da olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Trabzon’da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtti. Kentte vaka artışlarında temaslı kişilerin kendilerini gizlemelerinin büyük payı olduğu belirlendi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da ülke genelinde olduğu gibi Trabzon’da da giderek yayılan koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Trabzon halkından, günlük yaşamda, her bireyin koronavirüs hastası olduğuna inanarak hareket etmesini isteyen Vali Ustaoğlu, “Son dönemde ilimizde vaka sayısında ciddi derecede artış var. Trabzonlu vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Allah rızası için günlerdir evlerine gidemeyen çocuklarını göremeyen başta sağlıkçılarımız için, sevdiklerimiz, ailemiz için artık işi çok sıkı tutmamız lazım. Bu dönemde artık başta akraba ziyaretleri, aile ziyaretlerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Artık sağımızda solumuzda her yerde korona dolaşıyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Tanıdık ya da yabancı, herkesle aranıza ciddi şekilde mesafe koymanızı istirham ediyorum. Lütfen artık; ‘bana bir şey olmaz’, ‘akrabamdan bulaşmaz’, ‘iş arkadaşımda yoktur’ gibi kandırmacalarla toplum sağlığını daha fazla tehlikeye atmayalım” diye konuştu.

VALİ 'GİZLİ' TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs taşıyan hastalarla temaslı bireylerin, salgının yayılma hızında çok kritik önemi olduğuna dikkat çeken Vali Ustaoğlu, “Temaslı durumunda olan vatandaşlarımızın kendilerini gizlediğini görüyoruz. Bu noktada hastalarımızın da kendileriyle temas eden yakınları, akrabaları, iş arkadaşları, bulundukları ortam gibi elzem bilgileri, ilgili sağlık personeline mutlaka eksiksiz bildirmesi gerekiyor. Bu konu, hem vicdani sorumluluktur, hem vebaldir, hem de kul hakkıdır. Temaslı olup olmadığını bildirmek yasalarımız gereği de mecburidir” dedi.

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‘VURDUMDUYMAZLIK VAR’

Trabzonlularda tedbirlere uyulması çağrısında bulundu. Yakup Solak, “İnsanlarda biraz vurdumduymazlık var. Kendi ailemizden ya da yakınımızdan bulaşmaz diye düşünüyorlar. Sevdiklerimizi kaybediyoruz bu virüsle. Ya da nasıl yaşam için mücadele ettiklerini görüyoruz. İnsanlar artık bu işin ciddiyetine varsınlar. Kurallara uysunlar. Sadece güvenlik güçlerini gördüklerinde maske takan gençlerimiz de var. Kimse kimseyi tehlikeye atmasın” dedi.

Akraba ziyareti yapmadıklarını kaydeden Savaşkan Aksoy, “Biz akraba ziyaretlerine gitmiyoruz. Gelene de kapıyı açmıyoruz. Çok dikkatli oluyoruz. Kurallara uymak zorundayız. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Herkesle telefonda konuşup sohbet ediyoruz. Herkes kurallara uysun. Bu süreci atlatalım” dedi.

Selim Terzi ise, “Herkesin kendini kısıtlaması ve kurallara uyması gerekiyor. Artık virüs yakınımıza kadar geldi. Biz akraba ve aile ziyaretleri yapmıyoruz. Biz kimseye gitmeyince kimse de bize gelmiyor. Zaten herkesi de uyardım kimse gelmesin diye. Akrabalarımızla telefondan görüşüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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