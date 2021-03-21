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Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

21.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da koronavirüs vakalarının büyük oranda artış göstermesi üzerine İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından peş peşe karantina kararları alınmaya başlandı. Ayrıca yüz yüze eğitim gören okullarda da eğitime ara verildi.

Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs (Covid-19) güncel vaka sayıları açıklandı. Salgının hızla arttığı Kastamonu’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 118,23’ten 197,41’e yükseldi. Karadeniz Bölgesi’nde 79,18 oran artışı ile rekor kıran Kastamonu’da karantina kararları da peş peşe gelmeye başladı. Kontrol altına alınamayan salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla merkeze bağlı Bük köyü Üyük mevkiinin ardından Taşköprü ilçesi Kaygınca köyü Sökü Mahallesi de 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Son Dakika: MEB'den yüz yüze eğitim açıklamasıSon Dakika: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Ağlı ilçesinde ise bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nedime Kaya İlkokulu Nedime Kaya Ortaokulu ve Nedime Kaya Anasınıfı’da eğitim ve öğretime 5 gün süreyle Hıfzıssıhha Kurulu karar uyarında ara verildi. Ayrıca Daday ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nda 1 ve 8. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi. Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesinde ise 12. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.

Artan vakalar sonrasında Kastamonu Valiliği, vatandaşlara çağrıda bulunarak zaruri haller dışında sokağa çıkılmamasını istedi. Valilik, mutasyonlu virüsün yayılımıyla vaka sayısının Kastamonu’da çok yüksek seviyeye ulaştığı belirterek hareketliliğin azaltılması, evlerde ve tüm kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulmasını istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kastamonu yüz yüze eğitim

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