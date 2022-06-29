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Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

29.06.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde 7 kat daha fazla görülen, yaş ile doğru orantılı olarak görülme sıklığı artan kasık fıtığı, genellikle kasık bölgesinde şişliğin oluşması ile tespit ediliyor. Uzmanlar, kasık fıtığı erken tedavi edilmediğinde organların çürümesine yol açabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Özellikle KOAH, astık ya da kronik hastalığı olanlarda kasık fıtığı görülme oranının daha yüksek olduğu belirtildi.

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Kasık fıtığı hakkında bilgiler veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, KOAH ya da astımı olan kronik öksürüğü olanlarda, kasık fıtığının görülmesinin yüksek olduğunu belirtti. Kasıkta şişlik, ağrı, yanma ya da yırtılma hissi ile genellikle ortaya çıkan kasık fıtığı; hastalara sıkıntılı günler yaşatabilir.

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Bazı fıtıklar şişlik ve ağrı olmaksızın tesadüfen tespit edilebilir ancak çoğunlukla şişlik öksürme, ıkınma veya ağır kaldırma gibi karın içi basıncı artıran durumlarda daha belirgin hale gelir. Şişlik genellikle ayakta dururken belirginleşir, yatınca uzanınca hafifler veya kaybolabilir.

AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLAR DİKKAT

Op. Dr. Koç, kasık fıtığının erkeklerde kadınlara göre 7 kat daha sık görüldüğünü ifade ederek, “Görülme sıklığı yaşla artar. Ağır işlerde çalışanlarda, uzun süreli kabızlığı olanlarda, KOAH ya da astımı olan kronik öksürüğü olanlarda, kasık fıtığı daha çok görülür Ayrıca bağ dokusu bozukluğu olanlarda, şişmanlarda ve kalp yetmezliği yada karaciğer yetmezliğine bağlı karın içinde sıvı toplanması olan hastalarda görülme sıklığı artar.

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Kasık fıtığı tanısını koymak için çoğu zaman sadece elle muayene yeterlidir. Genellikle başka bir tahlil ya da görüntüleme yöntemine gerek duyulmaz. Kasıkta şişlik olmadan sadece ağrı şikayetiyle başvuran hastalarda Bariz bir muayene bulgusu vermeyen küçük bir fıtığı saptamak veya kasıkta oluşabilecek diğer hastalıklara ait belirtileri ayırt etmek için ultrason tercih edilecek görüntüleme yöntemidir” dedi.

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"BAĞIRSAKTA ÇÜRÜMEYE YOL AÇABİLİR"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, Kasık fıtığının önemsenmesini ve şikâyet halinde hastaneye başvurulması gerektiğini belirterek, “Kasık fıtığının tedavi şekli ameliyattır. Kasık fıtığının uzun süre tedavisiz bırakılması zaman geçtikçe onarılması gereken alan büyümesine, kasıkta oluşacak şişliğin günlük hayatı etkilemesine sebep olur Zamanla artan şişlik ameliyatı da nispeten zorlaşacaktır. Şişlik içinde karın içi yağ dokuları ince barsak bağırsak yâda kalınbağırsak olabilir. Bu şişlik ve içerisindeki yapılar çoğu zaman kendiliğinden karın içine dönebileceği gibi bazen de fıtığın oluşturduğu tünelin en dar yerinde sıkışıp kalabilir (inkarserasyon).

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Sıkışan bu yapıların kan damarlarının da sıkışması ve boğulması (strangulasyon) görülebilir Fıtıkta boğulma bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu durumda ağrının çok şiddetlenmesine bulantı-kusma, gaz ve büyük abdest yayamama, ateş, kasıkta morarma gibi belirtiler görülebilir. Bu hayatı tehdit eden bir durumdur ve acil ameliyat gerektirir” şeklinde ifade etti.


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