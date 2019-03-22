Vakumlanmış poşetlerden 1 kilo 667 gram bonzai çıktı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde, vakumlanmış poşetlerde 1 kilo 667 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün 04.30 sıralarında, ilçeden geçen şehirler arası karayolu üzerinde, şüpheli otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerinde oluşturulmuş gizli bölmelerde, vakumlanmış 10 poşette, toplam 1 kilo 667 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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