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Vali Akbıyık'tan drone tasarlayan Bedran'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde yaşayan, 4 kilo ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tüner'i (19) evinde ziyaret ederek, cumhuriyet altını hediye etti.

Vali Akbıyık'tan drone tasarlayan Bedran'a ziyaret

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde yaşayan, 4 kilo ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tüner'i (19) evinde ziyaret ederek, cumhuriyet altını hediye etti. Akbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da telefonla arayarak, Tüner ile görüştürdü.
Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'nde oturan Bedran Tüner'in demir hurdalarla yaptığı drone, bazı basın yayın organlarında haber olarak yer alınca Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın dikkatini çekti. Vali Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile birlikte 4 kilogram ağırlığı olan, 30 dakika havada kalabilen, 5 kilometrelik menzile sahip drone tasarlayan Tüner'i evinde ziyaret etti. Akbıyık, Tüner'den drone ile ilgili bilgi aldı. Vali Akbıyık, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Bedran Tüner ile görüştürdü. Bakan Soylu, telefonla görüştüğü Tüner'i tebrik etti.
Vali Akbıyık, öğrencinin kendi imkanlarıyla demir hurdalardan drone tasarlamasının yetenek isteyen iş olduğunu belirterek, "Bir öğrencimiz kendi imkanlarıyla bir drone yapmış, öncelikle onu ziyaret ettik. Daha sonra esnafımızı ve plastik fabrikasını ziyaret ettik. Hakkari'mizin ilk ve tek plastik fabrikamız. Otel inşaatımız devam ediyor. Hastane yapma girişimleri var. Devletimiz alt ve üst yapı imkanlarını en iyi şekle getirmek için her türlü gayreti sarf ediyor. TOKİ konutlarının bir kısmında sona gelinmiş durumda. 1063 konut yakın zamanda hizmete girecektir. 700 polis lojmanlarımız da yüzde 80 oranında bitmiş durumda. İnşallah önümüzdeki süreçte hizmete girdiğinde Yüksekova'da konut sıkıntısı bitmiş olacak. Bunların yanında birçok okul inşaatımız var. Bir kısmını teslim aldık bir kısmı da devam ediyor. Yüksekova'da ticaret, ekonomi, kültürel, sportif her anlamda gelişme ve istek var. İnşallah bu da devletimizin, halkımızın iş birliğiyle bizim desteğimizle en iyi şekilde Yüksekova'yı daha ileri götürecektir" dedi.
Hakkari Valisi Akbıyık, beraberindeki yetkililerle birlikte daha sonra ilçedeki plastik fabrikasını ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Vali Akbıyık'tan drone tasarlayan Bedran'a ziyaretVali Akbıyık'tan drone tasarlayan Bedran'a ziyaretVali Akbıyık'tan drone tasarlayan Bedran'a ziyaretVali Akbıyık'tan drone tasarlayan Bedran'a ziyaret

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