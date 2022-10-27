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Vali Aksoy’un ’Kızılay Haftası’ mesajı

27.10.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kızılay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy’un ’Kızılay Haftası’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kızılay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy mesajında, "Türk Kızılay, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında insanların en zor zamanlarında yanlarında olan, yürüttüğü bu vazife ile ülkemizin yüz akı olan en köklü insani yardım kuruluşumuzdur" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kızılay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "11 Haziran 1868’de "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" olarak kurulan Cemiyet 1877 yılında "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adını almış, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte kuruluşun adı "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti" olarak değiştirilmiştir. 1935 yılında kurumun ismi "Türkiye Kızılay Cemiyeti", günümüzde ise Türk Kızılay adını almıştır. Kurulduğu günden itibaren dil, din, ırk ve statü ayrımı gözetmeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında insanların, barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan kuruluşların başında gelen Türk Kızılay’ı; kan bağışı, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif rol üstlenerek örnek bir kuruluş olduğunu geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünyaya göstermiş, muhtaçların ve mazlumların gönlünde taht kurmuştur" dedi.

Vali Aksoy mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "İnsana en büyük değeri veren medeniyet birikimimizin bir gereği olarak zorda kalana yardım etmeyi görev kabul eden Türk Kızılay’ı, halkımızdan aldığı güç ve destekle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında meydana gelen her felaketin ardından insanların yardımına ilk koşan kuruluşumuz olmuştur. Türk Milletinden aldığı güç ile zor durumda dayanışmanın, felaketlerin en yoğun anında insanlığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olmakta bu önemli görevleri sadece ’insanlık’ adına üstlenip hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, insanlığa hizmet aşkıyla hareket eden Türk Kızılay’ının değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası’nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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