HABER

Vali Ayhan, ambulans helikopteri tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sağlık Bakanlığı tarafından kente tahsis edilen ambulans helikopter ile şehir üzerinde uçuş yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye ambulans helikopter tahsis edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, bu tür hizmetleri sağlıkta bir zirve olarak gördüğünü bildirdi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda konuşlandırılan ambulans helikopter ile şehir üzerinde bir süre tur atan Vali Ayhan, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan piste indi. Ayhan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas'a çok güzel bir hizmet kazandırılmasının mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin 15 yıl önce en temel sorunlarının başında sağlığın geldiğini anımsatan Ayhan, "Bugün Türkiye sağlıkta olağanüstü bir çığır açtı ve dünyada gıpta ile izlenen bir noktaya geldi." dedi.

Sivas açısından da bu durumun fevkalade değerlendirilebileceğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Kara ambulansı bile bulunamazken bugün hava ambulanslarının Sivas'a da gönderilmesi, hizmete tahsis edilmesi mutluluk verici. Hükümetimizin bir jesti, Cumhurbaşkanımızın bir hediyesi olarak görüyorum. Sağlıkta zirve olarak düşünüyorum. Eksiğimiz var mı, muhakkak vardır. Ambulans helikopterin bedeli 32 milyon lira, Türkiye'de 17 ilde toplam 19 adet var. Sivas'ımız da bunlardan biri. Sivas, geniş ve dağınık bir coğrafyaya sahip, yol şartları çok zor. Coğrafi engeli çok sıkıntılı bölgelerimiz var. Ambulans helikopterimiz ilk görevinde yarım saatte Divriği ilçesine gidip hastamızı alıp buraya getirdi. Bu müthiş ve güzel bir imkan."

Sivas'ta büyük bir değişim olduğunu dile getiren Vali Ayhan, ambulans helikopterin kentin yanı sıra Tokat'a da hizmet vereceğini, ihtiyaç duyulması halinde diğer illerde de görev yapabileceğini ifade etti.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Köpeklerin yaraladığı yavru tilkiye tedaviKöpeklerin yaraladığı yavru tilkiye tedavi
Su borularından 8 metrelik ağaç kökü çıktıSu borularından 8 metrelik ağaç kökü çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans helikopter Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.