Vali Bilgin duyurdu: Nisan ayından 3 kat kötü durumdayız

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Valilik bünyesinde başlatılan “Çevre Seferberliği” projesi kapsamında 14 Ekim 2020 Çarşamba günü Lüleburgaz’ı ziyaret etti. Vali Bilgin, 12.30’da Lüleburgaz Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi Orkide Sokak’ta bulunan metruk binanın yıkımına katıldı. Yıkıma Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal ve daire müdürleri katıldı. Metruk binanın yıkımından önce Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, metruk binanın yan binasında yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlar, metruk binada ahlaka uygun davranışlar gerçekleştiğini, madde kullananların yuvası haline geldiğini söyleyerek Vali Bilgin’e ve belediye ekiplerine dua ettiklerini söyledi. 'BU HİZMETLERİ KÜÇÜMSEMEMEK GEREKİYOR' Yıkımın başlamasından önce mahalle muhtarı Resmi Akçam, metruk binalarla ilgili durumu aktardı. Muhtarlardan mahallelerinde bulunan metruk binaları ihbar etmelerini isteyen Vali Bilgin “Belediye başkanımızla beraber burada vatandaşımızı ziyaret ettik. Bizler Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı olarak oturduğumuz yerlerde herhangi bir sosyal sorun yaşamıyoruz. Ama şu var. Biz vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak için görevliyiz. Bizim için belki sorun değil gibi görünüyor bu metruk yapı. Ama metruk binaların çevresinde her gördüğünüz evde hayat var. Bu hayat olan alanlarda insanlar yanı başlarındaki sosyal problemler onlar için hayati problem. Bu hayati problemler ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu hizmetleri küçümsememek gerekiyor” dedi.

'METRUK BİNALARDA KÖTÜ İŞLER YAPILIYOR' Metruk yapıların bütün kötü işlerin merkezi haline geldiğini vurgulayan Vali Bilgin, “Bu metruk yapılarda en önemli sorun şu; Çevre kirliliğinden başlamak üzere maalesef toplumu bozmak isteyen, uyuşturmak isteyen, farklı alanlara çekmek isteyen, çocukların cinsel istismarından tutun uyuşturucu kullanımına kadar her alanda her türlü kötü işin yapıldığı noktalar haline geliyor. O nedenle tüm vatandaşlarımızın, tüm kamu görevlilerinin bu konuda en üst düzey duyarlılık göstererek bize bunları bildirmesi gerekiyor. Bizler de hep birlikte süresini uzatmadan bunların tespitini yapıp metruk binaları sonlandıracağız. Bu tarz binaları tespit edelim ve yıkalım” ifadelerini kullandı. MİNİK ZEYNEP'E DİKKAT ÇEKİLDİ Metruk yapıların bir an önce tek tek yıkılması gerektiğini söyleyen Vali Bilgin, 2019 yılında Kırklareli’nde metruk bir binada vahşice katledilen 11 yaşındaki Zeynep Esin’e dikkat çekti. Bilgin, “Geçen sene biz bir çocuğumuzu maalesef metruk binada cinsel istismar edilip öldürüldüğüne şahit olduk. Bakın bunlar belki şahsi olarak ateş düşmediği için dikkatimizi çekmiyor olabilir. Ama bugün başkasına olan yarın bizlere olur. O nedenle bu konuda sorumluluğumuzu, bilinç düzeyimizi en üst düzeyde tutalım. Bu sadece metruk binalar sorunu değildir. Sokaklarda, caddelerde düzensiz atıklar var. Göl kenarlarında hafriyat atıkları var. Tabela kirlilikleri var” diye konuştu.