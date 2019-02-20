Vali Çağatay'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Hizan ilçesi ile Yolalan beldesinde görevli askerlere moral ziyareti gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Hizan'a giden Vali Çağatay'ı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu karşıladı.

İlk önce ilçeye bağlı Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığındaki askerlere moral ziyaretinde bulunan Vali Çağatay, burada görev yapan askerlerle tanışıp sohbet etti.

Sağınlı ve Soğuksu köylerindeki vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden ve onların sıkıntılarını dinleyen Çağatay, ardından Sağınlı Kamran İnan ve Abidin İnan Gaydalı Yatılı Bölge Okullarına (YBO) ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinde öğrencilerle ilgilenen Vali Çağatay, okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantı yaptı, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bitlis merkeze bağlı Yolalan Belde Belediyesine de giden Çağatay belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığına geçerek buradaki askerlere moral ziyareti yaptı.

Yolalan Şehit Jandarma Üstçavuş Kaan Şen Yatılı Bölge Okuluna (YBO) da giden Çağatay, öğretmenlerle toplantı yaptı, öğrencilerle yemek yedi.

