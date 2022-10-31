Vali Çiçek’ten Felahiye ve Akkışla ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; ilçe ziyaretleri çerçevesinde Felahiye ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ilk durağı olan Felahiye Kaymakamlığında Vali Çiçek’i ilçe Kaymakamı Fatih Ayaz, ilçe Belediye Başkanı Vural Coşkun ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık makamında ilçenin genel durumu ve yapılan yatırımlar hakkında Kaymakam Fatih Ayaz’dan bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, beraberindeki heyet ile birlikte Felahiye Kadın Kooperatiflerini de ziyaret etti. Vali Çiçek buradan ilçe belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Vural Coşkun’dan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Çiçek, 2011 yılında Tunceli Geyiksuyunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes’in ilçede yaşayan ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Çiçek, Felahiye ziyaretleri çerçevesinde ilçede bulunan Roma dönemi antik yapıları, Kayapınar mahallesi ve Büyük Toraman mahallesini, ilçe merkezindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret edip sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Çiçek Akkışla’da ilk olarak kaymakamlığı ziyaret ederek İlçe Kaymakamı Salih Kartal’dan ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Akkışla Belediyesini de ziyaret eden Çiçek, Belediye Başkanı Ayhan Arslan’dan altyapı, üstyapı çalışmaları ve belediyenin faaliyet alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Çiçek Akkışla ziyaretleri çerçevesinde beraberindeki heyet ile beraber ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti. Vali Çiçek daha sonra Akkışla’ya bağlı 15 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi. İlçede bulunan Yöresel Ürünler Tesisi ve Akkışla Mesire Alanını da ziyaret eden Çiçek ilçeden ayrıldı. Vali Çiçek’e ziyaretlerinde Vali Yardımcıları Şenol Esmer ve Mehmet Sadık Tunç eşlik etti.

