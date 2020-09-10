HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vali Elban: “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir”

Vali Elban: “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin, “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir ona çok yakınız.

Vali Elban: “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir”

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin, “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir ona çok yakınız. Sıkıştırdık yangını” dedi.
Vali Süleyman Elban, maske ve sosyal mesafe denetiminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Pozantı’daki orman yangınına ilişkin bilgi veren Vali Elban, “Zannediyorum çok kısa süre içerisinde kontrol altına alacağız. İyice yangın belli bir bölgeye sıkıştırıldı. Dünkü gibi rüzgar da yok. Dolayısıyla rüzgarın olmaması hem nemliliği arttırıyor hem de yangının hızını azaltıyor. Bu olumlu iki etkenin faydasıyla dün geceden beri arkadaşlarımız belli bir alana sıkışması konusunda çaba gösterdi. Sabah günün aydınlanmasıyla birlikte havadan da 6 helikopter 1 uçakla müdahaleye başladık. Tahmin ediyorum çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir ona çok yakınız sıkıştırdık yangını” şeklinde konuştu.
Vali Elban, sabotaj iddialarına yönelik, “Arkadaşlarımızın araştırması devam ediyor. Çok çeşitli ihtimal olabilir. Bunu söylemek için çok erken” dedi.
Elban, yangından etkilenen alan için de, “Kaba bir hesap yapılabilir ancak alan içerisinde bahçeler var. Ormanlık olmayan kayalık alanlar var ve birde yanmayan alanlarda var. Dolayısıyla kesin bir rakam vermek güç. Herhangi bir can kaybımız yok. Yaralımız yok. Herhangi bir canlı hayvan telafimiz yok. Yerleşim yerinde ev, ahır gibi yerde bir yangın yok. Bir köyümüzü tedbir amaçlı boşalttık. Eğer yangın tamamen kontrol altına alınır tamamen söndürülürse o köylerimize tekrar geçeceğiz. O köyün de yangından etkilenme ihtimali de sıfıra yakın bir ihtimale dönüştü” diye konuştu.

Vali Elban: “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Bülent Arınç koronavirüse yakalandıBülent Arınç koronavirüse yakalandı
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı (Bülent Arınç'ın sağlık durumu nasıl?)
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı
İYİ Partili Türkkan: Ankara ve İstanbul'da kısmi sokağa çıkma yasakları gündeme getirilmeli
Ankara ve İstanbul için flaş sokağa çıkma kısıtlaması çağrısı
Marmaris'te sıcaklar bunalttı! Plaj ve havuzlara akın ettiler
Plaj ve havuzlara akın ettiler
Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
Türkiye'nin kanını donduran seri katil koronaya yakalandı
Karaman'da flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.