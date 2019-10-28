Vali Erin'den tedavileri devam eden yaralılara ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan askerler ve vatandaşları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu askerleri ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yaralıların durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi de alan Vali Erin'e, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

