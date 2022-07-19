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Vali, görür görmez aracını durdurup müdahale etti

19.07.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu makam aracıyla seyir halinde giderken bir aracın yandığını fark etti. Arabasını hemen durduran Vali Tekbıyıkoğlu araçtaki yangın söndürme tüpünü alarak yangına müdahalede bulundu.

Vali, görür görmez aracını durdurup müdahale etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederken bulvar üzerinde bir minibüste çıkan yangını fark edince makam aracından inerek sürücünün imdadına yetişti. Minibüste çıkan yangın, valinin makam aracındaki tüple söndürüldü.

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VALİ'DEN YANGINA MÜDAHALE

Yangın, Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.’nin kullandığı bir minibüs, seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başladı. Sürücü, trafiğin yoğun olduğu noktada araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da o sırada 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz’ın ailesine ziyarete giderken bulvar üzerindeki aracın yandığını fark etti. Vali Tekbıyıkoğlu, korumasıyla birlikte makam aracındaki yangın söndürme tüpünü de alarak minibüste çıkan alevlere müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi.

YARALANAN OLMADI

Araçta bulunan sürücü ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tekbıyıkoğlu, daha sonra ziyaretlerini yapmak için olayın yaşandığı yerden ayrıldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında minibüste maddi hasar oluştu. (İHA)


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Kırıkkale
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