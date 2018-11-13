"Vali Hanım" çileği üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla Valisi Esengül Civelek, halk arasında "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğinin hasadına ve dikimine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Bencik Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasında, hasat ve dikim töreni yapıldı.

Halk arasında "Vali Hanım" adı verilen çileğin hasadını ve ilk fide dikimini Vali Esengül Civelek, üretici kadınlarla gerçekleştirdi.

Civelek, yaptığı açıklamada, Muğla'nın birçok ilçesini "San Andreas" türü çilekle tanıştırdıklarını, çok iyi verim elde ettiklerini söyledi.

Muğla'da, yeni bir cins çilek üretimine önem verdiklerini belirten Civelek, "Bu yıl 418 bin hibe çilek fidesini 56 üreticimize dağıttık. Çok kısa bir sürede 73 dekarlık çilek bahçesine sahip olduk. Bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini, destekleme, yeni çilek bahçeleri oluşturmak." dedi.

"Vali Hanım" çileğinin, üreticinin gelir seviyesini artırdığına vurgu yapan Civelek, çileğin aromasının ve gelir getirisinin yüksek olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise Muğla'daki bütün bölgelerde arazi ve iklim yapısına uygun çilek çeşidi tespit edildiğini, sulama sistemleri, toprak analizleri ve tarla seçimlerini gerçekleştirdikten sonra çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Hasadı yapılan çileklerin, tarlada kilosunun 10 liraya satıldığını anlatan Erkal, "Şu an üreticilerimiz ürünlerini tarladan 10 liraya satıyor, çok iyi bir gelir elde ediyor. Önümüzdeki süreçte bu alanları artırarak çilek bahçeleri tesis edeceğiz." diye konuştu.

