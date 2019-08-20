HABER

Vali Pehlivan, şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit güvenlik korucusunun oğlu Mücahit Yıldız'ın düğününe katıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit güvenlik korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın düğününe katılarak, genç çifte mutluluk diledi.

Vali Pehlivan, 2016'da şehit düşen güvenlik korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın, Cizre ilçesi Tepeönü köyünde düzenlenen düğününe katıldı.

Leyla ve Mücahit Yıldız'ı kutlayan Pehlivan, çifte "ömür boyu mutluluklar" temennisinde bulundu.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğünde Vali Pehlivan'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da eşlik etti.

Daha sonra Kaymakam Arıcan'ın makamına geçen Pehlivan ve beraberindekiler, ardından Sevgi ve Sanat Sokağı'nda vatandaş ve esnafla bir araya geldi, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarında incelemelerde bulundu.

PARTNER En önemli belirtisi buymuş! En önemli belirtisi buymuş!
Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan döndüEkrem İmamoğlu Bodrum'dan döndü
Hasret Gültekin’in ismi parkta yaşatılacakHasret Gültekin’in ismi parkta yaşatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cizre

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı! Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir?

Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Adalet Sarayı önünde 'kayyum' açıklamasına polis müdahalesi!

Çağlayan'da 'kayyum' gerilimi! Polis müdahale etti

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün

Suriyeliler için bugün son gün

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk konvoyuna saldırı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk konvoyuna saldırı açıklaması

Son dakika! İBB'den su baskını uyarısı

İBB'den çok önemli uyarı!

İstinat duvarı çöken sitenin sakinleri korku içinde yaşıyor

Bu sitedeki herkes korku içinde yaşıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.