Vali Pehlivan, şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit güvenlik korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın düğününe katılarak, genç çifte mutluluk diledi.

Vali Pehlivan, 2016'da şehit düşen güvenlik korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın, Cizre ilçesi Tepeönü köyünde düzenlenen düğününe katıldı.

Leyla ve Mücahit Yıldız'ı kutlayan Pehlivan, çifte "ömür boyu mutluluklar" temennisinde bulundu.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğünde Vali Pehlivan'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da eşlik etti.

Daha sonra Kaymakam Arıcan'ın makamına geçen Pehlivan ve beraberindekiler, ardından Sevgi ve Sanat Sokağı'nda vatandaş ve esnafla bir araya geldi, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarında incelemelerde bulundu.

