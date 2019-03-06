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Vali Sonel baret takıp iş makinesi kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 5 katlı binanın yıkımına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in kullandığı iş makinesiyle başlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, depreme dayanıksız olduğu belirlenen binanın yıkımı sırasında baret takıp iş makinesi kullandı.

Moğultay Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eski SGK binasının yıkımı, Sonel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Baret takıp yelek giyen Sonel, yıkım ekibiyle bir süre sohbet edip, operatörden iş makinesi kullanımı hakkında bilgi aldı. Sonel, iş makinesiyle bir süre yıkım yaptıktan sonra, vatandaşlarla sohbet etti.

Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımına başlanan binanın 40 yıllık olduğunu söyledi.

Binanın deprem analizini yaptırdıklarını anlatan Sonel, "Bina depreme dayanıklı değil. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da bu konuda genelgesi var. Son haftalarda İstanbul Kartal'da yaşanan olay da önümüzde. Biz de buna benzer olayların yaşanmaması için çürük binayı yıkıyoruz. Zaten yöre insanımızın da talebi bu şekildeydi. Burası yeşil alan, park, meydan oluyor. Tunceli'mize hayırlı olsun." dedi.

Yıkım sonrası yapılacak yeşil alan hakkında bilgi veren Sonel, "Yöremizin dokusuna uygun bir çalışma olacak. Daha önce yaptıklarımız ortada. Güzel bir peyzaj düzenlemesiyle yöre insanımızın, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle oturacağı güzel bir mekan olacak." şeklinde konuştu.

Kentte 20 aydır Vali ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttüğünü dile getiren Sonel, Tunceli'nin çehresini değiştiren işlere imza attıklarını, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara Tunceli halkı adına şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Sonel, beraberindekilerle yıkımı yapılan binanın yakınındaki esnafı da ziyaret etti. Sonel, Cumhuriyet Caddesi'nde seyyar bir tatlıcıyla sohbet ettikten sonra, vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

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