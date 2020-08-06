Vali’ye gülümseten cevap! 'Bugün olmaz gelemem misafirim var'

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ve talimatlar doğrultusunda Covid-19 denetimleri ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da yapılmaya başlandı. Denetimleri inceleyen Vali Erkaya Yırık tarihi Kapalı Çarşı’nda esnaf ve vatandaşları Covid-19’a karşı uyardı. Aynı zamanda vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Vali Yırık’ın bir kadınla randevu diyaloğu çevredekileri güldürdü. Kadınla muhabbet eden Vali Yırık, "Bugün saat 14.30’da valiliğimize gelebilir misiniz" sorusuna kadının "Bugün olmaz gelemem, misafirim var" demesi etraftakileri kahkahaya boğdu. Bunun üzerine Vali Yırık ise esprili bir cevapla, "Eskiden valiye ulaşılamıyordu, şimdi ise vali çağırıyor ama ben o saatte gelemem diyor, sen bana adresini ver de ben randevu alayım" dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ve talimatlar doğrultusunda hem denetim hem de bilgilendirme yaptıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, “Dünyayı tehdit eden bu virüs musibetinin son haftalarda artan vakalarıyla birlikte İçişleri Bakanlığı’mız 81 vilayete bir genelge gönderdi. Bu genelgede her zaman ifade edildiği gibi başta temizlik, maske ve fiziksel mesafeye riayet etmenin, bu hastalıkla başa çıkmanın en önemli üç unsurları olduğu ifade edildi. Dünyayı tehdit eden ülkemizi sıkıntıya sokan ve halen devam eden bu sıkıntıyla mücadele için sahadayız. Bugün itibariyle konaklama tesislerinde, berber ve kuaförlerde, pazar yerlerinde, lokantalarda, kafelerde denetimler sürüyor. Bunun yanında yine restoranlarda, kahvehane ve kıraathanelerde, ticari ve şehirler arası ulaşım araçlarında, insanların yoğun olabildiği ve Covid-19 riskinin fazla olabileceği tüm yerlerde denetim ekiplerimiz her gün her saat denetim faaliyetini devam ettirecektir” dedi.