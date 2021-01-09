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  4. Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

09.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs vakalarında en fazla düşüşün yaşandığı ilçeleri Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi olarak açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki koronavirüs vakalarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda." ifadelerini kullandı.


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