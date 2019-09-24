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Vali Yerlikaya Al Farawi ailesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Tarihi bağlarımız olan Libya'dan ülkemize gelen ve burada canını ortaya koyarak iki Türk gencini kurtaran Abdülazim Melad Nasr Al Farawi kardeşimize minnettarız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, boğulmak üzere olan iki Türk gencini kurtarmak isterken hayatını kaybeden Abdulazim Melad Nasr Al Farawi'nin ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, Arnavutköy'de Yeniköy açıklarında boğulmak üzere olan iki Türk gencini kurtaran Al Farawi’nin ailesini, Esenyurt'taki evlerinde eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte ziyaret etti.

Al Farawi'nin geride kalan eşi ve 6 çocuğu ile ilgili bilgi alan Yerlikaya, çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için gereken her türlü desteğin sağlanacağını belirterek, "Tarihi bağlarımız olan Libya'dan ülkemize gelen ve burada canını ortaya koyarak iki Türk gencini kurtaran Abdülazim Melad Nasr Al Farawi kardeşimize minnettarız. Onun geride bıraktığı ailesi artık bizim kardeş ailemizdir. Devlet olarak bütün imkanlarımızla onların yanındayız. Çocuklarının eğitimleri ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen desteği sunacağız." ifadelerine yer verdi.

Libya Vakıflar Bakanlığı'na bağlı hafız, din alimi ve hatip olan Abdulazim Melad Nasr Al Farawi, aynı zamanda ülkesi Libya'da gemi kaptanlığı da yapıyordu. Ailesiyle birlikte 2015'te Türkiye'ye yerleşen Farawi, geçen yıl ağustos ayında Arnavutköy ilçesine bağlı Yeniköy açıklarında ailesiyle piknik yaparken denizde boğulmak üzere olan iki Türk gencini kurtarmıştı.
Bu mücadele sırasında bitkin düşen Al Farawi, cankurtaranlar tarafından denizden bilinci kapalı olarak çıkartılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Abdulazim Melad Nasr Al Farawi’ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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