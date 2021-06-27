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Vali Yerlikaya aşılamada son durumu paylaştı

27.06.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün itibarıyla toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya aşılamada son durumu paylaştı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

SEFERBERLİK TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İstanbul'da aşı seferberliğinin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6 milyon 179 bin 072, 2. doz: 2 milyon 422 bin 469 toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11 milyon 651 bin 325. Yüzde 53'e ulaştık." bilgisini verdi.

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Yerlikaya, "Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için haydi aşıya." çağrısında bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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