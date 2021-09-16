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  4. Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı

Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı

16.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranının yüzde 82.5 olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki koronavirüs aşılamasıyla ilgili son durumu sosyal medyadan açıkladı. İstanbul'daki aşılama oranının yüzde 82.5 olduğunu belirten Vali Yerlikaya şunları ifade etti:

İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla; 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3.doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82.5.

15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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