Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki koronavirüs aşılamasıyla ilgili son durumu sosyal medyadan açıkladı. İstanbul'daki aşılama oranının yüzde 82.5 olduğunu belirten Vali Yerlikaya şunları ifade etti:

İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla; 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3.doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82.5.

15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı.



