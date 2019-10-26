Vali Yerlikaya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kahraman ecdadımızın, bizlere bıraktığı en değerli miras olan cumhuriyetimizi, erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmak milli ödevimizdir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya mesajında, milletçe, cumhuriyetin 96. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Aziz Türk milletinin, 29 Ekim 1923 tarihinde hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını, tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları aktardı:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahraman milletimiz, aynı zamanda dünyanın tüm mağdur, mazlum, soydaş ve kardeş topluluklarının da ilham kaynağı olmuştur. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan cumhuriyetimizin ilanı, insanımızın ufkunu genişletmiş, fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlamıştır. Cumhuriyetten aldığımız feyiz ve güçle devletimiz, uluslararası camiada saygın bir yere sahip olmuş, Anadolu'nun her köşesindeki vatandaşına eşit mesafede duran bir yapıya ulaşmıştır."