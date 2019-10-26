HABER

Vali Yerlikaya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Kahraman ecdadımızın, bizlere bıraktığı en değerli miras olan cumhuriyetimizi, erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmak milli ödevimizdir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kahraman ecdadımızın, bizlere bıraktığı en değerli miras olan cumhuriyetimizi, erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmak milli ödevimizdir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya mesajında, milletçe, cumhuriyetin 96. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Aziz Türk milletinin, 29 Ekim 1923 tarihinde hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını, tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları aktardı:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahraman milletimiz, aynı zamanda dünyanın tüm mağdur, mazlum, soydaş ve kardeş topluluklarının da ilham kaynağı olmuştur. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan cumhuriyetimizin ilanı, insanımızın ufkunu genişletmiş, fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlamıştır. Cumhuriyetten aldığımız feyiz ve güçle devletimiz, uluslararası camiada saygın bir yere sahip olmuş, Anadolu'nun her köşesindeki vatandaşına eşit mesafede duran bir yapıya ulaşmıştır."

Mesajında Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz" sözlerine yer veren Yerlikaya, cumhuriyetin emanetçisi gençlerin Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağını, 2053 ve 2071 vizyonuyla geleceğe taşıyacağını ifade etti.

İstanbulluların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Yerlikaya, mesajını şöyle tamamladı:

"Atatürk'ün "Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz." sözlerini ilke edinerek, eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ilerlemek için, cumhuriyetimizin sarsılmaz değerleri ışığında var gücümüzle çalışıyoruz. Kahraman ecdadımızın, bizlere bıraktığı en değerli miras olan cumhuriyetimizi, erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmak milli ödevimizdir. Bu bilinç ve inançla bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve aziz şühedamızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sonsuza dek cumhuriyet diyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, bütün İstanbullulara sevgi ve saygılar sunuyorum."

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
‘Sakin Kent’te deniz keyfi sürüyor‘Sakin Kent’te deniz keyfi sürüyor
Eker: “Türk milleti tarihini iyi bilmelidir”Eker: “Türk milleti tarihini iyi bilmelidir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Dikkat çekmek için armut topladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.