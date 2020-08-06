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Vali'yi 'Oğlum ben sana bir şey diyeceğim' diye çağırdı: Buna çare bulun

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 18:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazar yerinde denetimi sırasında "Oğlum sana bir şey diyeceğim" diyerek Karabük Valisi Fuat Gürel'i çağıran pazarcı teyze, insanların maskeleri sokağa atmasını şikayet ederek, çare bulunmasını istedi.

Vali'yi 'Oğlum ben sana bir şey diyeceğim' diye çağırdı: Buna çare bulun

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Engin Köktürk, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte 5000 Evler semt pazarı ile 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan kafelerde koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında incelemelerde bulundu.

İlk olarak semt pazarını gezen Vali Gürel, pazarcı esnafı ve vatandaşları sosyal mesafe ile maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı pazarcı esnafları Gürel'e istek ve şikayetlerini ileterek, denetimlerden memnun olduklarını belirtti.

"BUNA ÇARE BULUN, ATMASINLAR OĞLUM"

Vali Gürel'in pazarı gezdiği sırada "Oğlum sana bir şey diyeceğim" diye seslenen pazarcı teyze, söyledikleriyle herkese ders verdi. Pazarcı teyze, insanların korona virüsten korunmak amacıyla taktıkları maskeleri sokaklara attıklarını ifade ederek, "Bunları (maske) sokaklar atıyorlar, kapının önlerine atıyorlar. Ben ona karşıyım. Buna bir şey bulun da atmasınlar oğlum" dedi.

Vali Gürel, maskeleri sokaklara atmanın cezası olduğunu, ancak insanların yine de kurallara uymayan insanlar olduğunu belirtmesi üzerine pazarcı teyze, "Ama bak hastalık bitmedi oğlum. Böyle edelerse hastalığımız bitmez" diye konuştu.

(İHA)

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