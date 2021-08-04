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  4. Validen mangal için mesaj atanlara sitem: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü?

Validen mangal için mesaj atanlara sitem: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü?

04.08.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, orman yangınları nedeniyle kentte uygulanan ormanlara giriş yasağı ile ilgili çok sayıda mesaj aldığını belirterek, "Bana özelden gelen mesajları görseniz, yazılanları bir görseniz. Mangal Allah mangal, piknik Allah piknik. Diyorum ki kardeşim Türkiye yanıyor, bugün piknik günü mü? Orada canlar yok oluyor, külleniyor. 3 gün mangal yapmayıversen ne olur?" dedi.

Validen mangal için mesaj atanlara sitem: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü?

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen programa katıldı. Bazı kentlerde devam eden orman yangınları nedeniyle Kocaeli’de alınan ormanlara giriş yasağını değerlendiren Vali Yavuz, mangal konusunda çok sayıda mesaj aldığını belirterek, halkı sağduyulu olmaya davet ettiğini söyledi.

Orman yangınları konusunda son derece hassas olduğunu belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu hafta içinde cuma gününü kritik olarak görüyorum, hava sıcaklıkları çok yüksek. Dolayısıyla işimize iyi çalışıyoruz ama bu sadece benim çalışmamla sizin hassasiyetinizle olacak bir iş değil. Toplumun tüm kesimlerinin yardım etmesi lazım. Ya diyorlar ki ‘Ben nerede piknik yapacağım, ben nerede mangal yapacağım?’. Yani 3 gün mangal yapmasan ne olur? Yani 3 gün mangal yapmayıversen ne olur? Bana özelden gelen mesajları görseniz, yazılanları bir görseniz. Mangal Allah mangal, piknik Allah piknik. Diyorum ki kardeşim Türkiye yanıyor, bugün piknik günü mü? Orada canlar yok oluyor, külleniyor. Şimdi bir kısım insanlar hissetmiyor bunu çünkü onların uzağında bir yangın. Yangına bir gidin, yangını bir görün, içinde bir bulunun, ondan sonra bir daha oturup konuşmamız lazım; ama bu böyle olmaz, hayatında hiç orman yangını görmemiş, hiç yangınla mücadele etmemiş insan şimdi oturuyor, bize ‘Mangal yakacağım’ diyor. Mangalı yakmayıver kardeşim, 1 hafta da yakmayıver."

'ORMAN SÖZ KONUSU OLUNCA BİREYSEL ÖZGÜRLÜKLERDEN BAHSEDİLEMEZ'

Ormanlarda denetimlerin sıkı devam ettiğini vurgulayan Vali Yavuz, "Denetimler konusunda netim. Orman söz konusu olduğunda, insan hayatı söz konusu olduğunda, burada bireysel özgürlüklerden bahsedilemez. ‘Bireysel özgürlüğüm var benim, ben buraya gelip mangal yapacağım’ diyemez kimse. Güvenlik güçlerine net talimatım budur. Gereken yasal işlemlerin yapılmasını ve uzaklaştırılmasını istedim. Sadece yasal işlem yapılması yetmez, aracına bindirecekler ve oradan uzaklaştıracaklar çünkü bunu yapmadığınız takdirde söndürmeye çalışıyorsunuz ve söndürmek kolay bir şey değil" dedi.

DHA

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yangın Kocaeli
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