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  4. Valiliğin karşısında hareketli anlar! Alarm durumuna geçildi, Vali dışarı çıkamadı... Ekipler müdahale edeceği sırada çıkageldi

Valiliğin karşısında hareketli anlar! Alarm durumuna geçildi, Vali dışarı çıkamadı... Ekipler müdahale edeceği sırada çıkageldi

09.10.2023 17:58 | Son Güncelleme:
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Adana Valiliği'nin ek binasının karşısına bırakılan siyah pazar çantası, paniğe neden oldu. Vali Yavuz Selim Köşger, güvenlik nedeniyle dışarı çıkmazken, çantanın sahibi kadının gelmesi ile alarm durumu sona erdi. Bomba imha ekiplerinin, kontrollü patlatma için hazırlık yaptığı sırada, çantanın sahibi olduğunu söyleyerek olay yerine gelen Burçay Çiçek, çantanın içini açıp ekiplere gösterdi. Çiçek, "Çantamı unutmuştum. Çok üzgünüm, kimseyi mağdur etmek istemedim" dedi.

Valiliğin karşısında hareketli anlar! Alarm durumuna geçildi, Vali dışarı çıkamadı... Ekipler müdahale edeceği sırada çıkageldi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi Debboy Caddesi'nde, Adana Valiliği ek binası olarak kullanılan 'Tarihi Kız Lisesi'nin karşısında meydana geldi. Kaldırım kenarında duran siyah bir pazar çantası çevredekilerin dikkatini çekince, polise ihbarda bulunuldu.

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YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu caddenin bir kısmını güvenlik şeridiyle yaya ve araç trafiğine kapattı.

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VALİ KÖŞGER DE GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKIŞ YAPMADI

Bu sırada bir program gereği ek binada bulunan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de güvenlik nedeniyle binadan çıkış yapmadı.

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KONTROLLÜ PATLATMA İÇİN HAZIRLIK YAPILIRKEN ÇANTANIN SAHİBİ GELDİ

Bomba imha ekipleri, kontrollü patlatma için hazırlık yaptığı sırada, çantanın sahibi olduğunu söyleyen Burçay Çiçek, olay yerine geldi.

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'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Bir süre ekiplerle konuşan Çiçek, daha sonra çantanın yanına gitti. Çantasını eline alan Çiçek, içini açarak ekiplere gösterdi.

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Çiçek, "Çantamı unutmuştum. Çok üzgünüm, kimseyi mağdur etmek istemedim. Kedi maması indirimde diye mama almaya gitmiştim. Mamaları bu çantaya koyuyorum. Bazen de pazara bu çantayla gidiyorum. Herkesi mağdur ettiğim için çok üzgünüm" dedi. (DHA)

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Adana Adana Valiliği

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