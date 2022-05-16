Valilik saat vererek uyardı! Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı...

Ankara Valiliği kuvvetli yağış ile ilgili yaptığı uyarıda saat vererek vatandaşların bu saatler arasında gerçekleşecek yağışa bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

"16.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA..."

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



