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Valilik yasakladı, mahkeme izin verdi! Adana'da festival karmaşası: Bazı gençler darp edildi

12.10.2023 21:40 | Son Güncelleme:
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Adana'da düzenlenen Çukurova Rock Festivali'ne Adana Valiliği, "katılacaklar arasında da yaşı küçük çocukların da göz önüne alındığında alkole dayalı olarak cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık gibi" olayların yaşanma ihtimaline karşı izin vermedi. Mahkeme bu kararı iptal etti ve festival başladı. Girişte yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik görevleri müdahale etmek zorunda kaldı. Bazı gençler darp edildi.

Valilik yasakladı, mahkeme izin verdi! Adana'da festival karmaşası: Bazı gençler darp edildi

Adana'da düzenlenen Çukurova Rock Festivali'ne, Adana Valiliği tarafından izin verilmedi. Valilik, yasak kararının gerekçesini, "Etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında da yaşı küçük çocukların da göz önüne alındığında alkole dayalı olarak cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarının yaşanabileceği için uygun görülmemiştir" diye açıkladı. Çukurova Rock Festivali'nin Adana Valiliği tarafından iptal edilmesi, mahkemeden geri döndü. 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana İdare Mahkemesi’nden iptale yönelik yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından kapılarını 18 yaş üstü kişilere açtı.

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YOĞUNLUK OLUŞTU BARİKATLAR YIKILDI

Festivale ilgi gösteren binlerce kişi, Seyhan Nehri kıyısındaki konser alanının çevresinde yoğunluk oluşturdu. Tertip komitesi, kalabalık arasında 18 yaş altı gençlerin de bulunması nedeniyle girişteki bariyerleri bir süre kapattı.

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Güvenlik görevlilerini aşıp, bariyerleri yıkan gençler, bu defa festivalin bilet gişelerinin yanındaki diğer barikatta yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle gişe işlemleri yapılamadı.

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Gençlerden bazıları prefabrik gişelere zarar verdi, bazıları da barikatları yıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahalede zorlandığı alanda gençler buldukları boşluklardan konser alanına girmeye
çalıştı.

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BAZI GENÇLER DARBEDİLDİ

Çıkan arbede sırasında güvenlik görevlileri, gişelere ve barikatlara zarar verdiği öne sürülen bazı gençleri darbetti. Kalabalık içerisindeki bir kadın da, gruba müdahale etmeye çalışan erkek güvenlik görevlisine tekme ve yumruk attı.

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Organizatör ve sanatçı Umut Kuzey de duruma müdahale ederek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra ortalığın sakinleşmesi ve 18 yaş üstü biletli izleyicilerin konser alanına alınmasıyla festival başladı.

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Festivalin ilk gününde Deynekçiler, Yedinci Ev, Heijan - Muti, Dedublüman ve Uzi sahne aldı. (DHA)

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Adana darp festival

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