Valizden 8 kilo eroin çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, İstanbul’dan yurt dışına çıkarılması planlanan yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin yurt dışında bağlantılı olduğu şebekeye eroin sevkıyatı yapacağı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde şüpheli K.H.A.’nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığı belirlendi.

Yakalanacağını anladı ama jandarmadan kaçamadı

Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini arttıran ekipler; şahsın evinde bulunan valiz ile bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine ticari taksiyi takibe başladı. Aracın seyrettiği Edirne istikametinde yol kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Seyir halindeki ticari araç, yol kontrol ve arama noktasına yaklaşık 200 metre kala durdu. Bunun üzerine resmi ve sivil jandarma ekipleri, aracın kaçmasına fırsat vermeden hemen müdahale ederek şüpheliyi takside uyuşturucu dolu valizle birlikte kıskıvrak yakaladı.