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Valizden 8 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, İstanbul’dan yurt dışına çıkarılması planlanan yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, İstanbul’dan yurt dışına çıkarılması planlanan yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin yurt dışında bağlantılı olduğu şebekeye eroin sevkıyatı yapacağı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde şüpheli K.H.A.’nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığı belirlendi.

Yakalanacağını anladı ama jandarmadan kaçamadı
Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini arttıran ekipler; şahsın evinde bulunan valiz ile bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine ticari taksiyi takibe başladı. Aracın seyrettiği Edirne istikametinde yol kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Seyir halindeki ticari araç, yol kontrol ve arama noktasına yaklaşık 200 metre kala durdu. Bunun üzerine resmi ve sivil jandarma ekipleri, aracın kaçmasına fırsat vermeden hemen müdahale ederek şüpheliyi takside uyuşturucu dolu valizle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Valizin iç kısmına özel bölme yapmış
Araçta arama yapan ekipler, dedektör köpeği ’Vadi’nin siyah renkli bir valize tepki vermesi üzerine valizi incelemeye başladı. Valizin alt bölümünde özel olarak hazırlanmış plastik kısmı söken ekipler, karbon kağıtları altına saklanmış vaziyette yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirdi. Karbon kağıtlarını x-ray cihazlarında fark edilmemesi için konulduğu belirlendi.
Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli K.H.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

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