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Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Sarp Sınır Kapısı'nda valize saklanarak yurda girmek isteyen kadın ile kendisine yardımcı olan arkadaşı gözaltına alındı

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda, valize saklanıp kaçak olarak yurda girmek isteyen yabancı uyruklu kadın ile arkadaşı yakalandı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü
personeli, sınır kapısındaki Türkiye'ye giriş yaya koridoruna gelip polis-pasaport işlemlerini yaptırmak isteyen Gürcistan vatandaşı G.P'nin (24) durumundan şüphelendi.

Yurda girmek isteyen bu kişinin elindeki büyük valizi açan görevliler, Özbekistan uyruklu F.T. (27) adlı kadını yakaladı.

Görevlilerce yapılan incelemede, 5 yıl süreyle yurda girişinin yasaklandığı anlaşılan F.T. ile arkadaşı G.P. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kaçak kadın Valiz

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