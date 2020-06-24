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Valorant için Riot Games'ten şok açıklama: Rekabetçi modu ertelendi!

OYUN HABERLERİ  | 24.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

Riot Games, Valorant oyuncularının dört gözle beklediği rekabetçi mod için beklenmeyecek bir açıklama yaptı. Riot Games, 1.02 güncellemesi ile oyuna eklenen Rekabetçi modunu erteleme kararı aldı. Peki Riot Games Valorant için neden böyle bir karar verdi? İşte cevabı...

Valorant için Riot Games'ten şok açıklama: Rekabetçi modu ertelendi!

Valorant herkese açılmasıyla birlikte milyonlarca kişinin giriş yaptığı bir oyun haline geldi. Öyle ki PUBG ve Call of Duty oyuncuları dahi Valorant evrenine doğru oldukça dik bir geçiş yaptı. Riot Games de oyuncuların eksikliğini hissetmeyeceği özellikleri ve modları oyununa eklemeye devam etti. Bu anlamda oyuna eklenen en önemli modlardan biri, oyuncuların kendi aralarında başarı sıralaması yapacak ve böylece oyuncuları derecelendirecek olan rekabetçi moduydu. Geçtiğimiz günlerde ise Valorant, 1.02 güncellemesi ile birlikte rekabetçi dereceli moda kavuştu. Ancak her şey istenildiği gibi gitmedi.

VALORANT REKABETÇİ MOD ERTELENDİ

League of Legends gibi bir efsanenin geliştiricisi olan Riot Games, rekabetçi modunu ileri bir tarihte açmaya kararı verdi. Bu kararı ile birlikte Valorant oyuncularının tepkisiyle karşılaşan Riot Games, rekabetçi modun neden ertelediğine ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile detaylandırdı.

'GECİKME İÇİN ÖZÜR DİLERİZ'

Valorant Twitter hesabından yapılan açıklamada Riot Games, rekabetçi modda rekabeti riske sokan bir hata bulduklarını, bu yüzden bir süre daha böyle devam edeceklerini duyurdu. Gecikme için özür dileyen firma, hataları düzeltmek için ise olabildiğince hızlı çalıştıklarını söyledi. Öte yandan açıklamada iyi bir haber de mevcut.

RİOT GAMES'İN BİR TAHMİNİ VAR

Riot Games açıklamasında rekabet modundaki hataların düzeltilmesinin bir veya iki gün süreceğini tahmin ettiklerini belirtti. Yani bir veya iki gün sonra rekabetçi mod yenilenmiş bir şekilde oyuncuların hizmetine sunulacak.

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