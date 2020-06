Valorant için Riot Games'ten şok açıklama: Rekabetçi modu ertelendi!

Valorant herkese açılmasıyla birlikte milyonlarca kişinin giriş yaptığı bir oyun haline geldi. Öyle ki PUBG ve Call of Duty oyuncuları dahi Valorant evrenine doğru oldukça dik bir geçiş yaptı. Riot Games de oyuncuların eksikliğini hissetmeyeceği özellikleri ve modları oyununa eklemeye devam etti. Bu anlamda oyuna eklenen en önemli modlardan biri, oyuncuların kendi aralarında başarı sıralaması yapacak ve böylece oyuncuları derecelendirecek olan rekabetçi moduydu. Geçtiğimiz günlerde ise Valorant, 1.02 güncellemesi ile birlikte rekabetçi dereceli moda kavuştu. Ancak her şey istenildiği gibi gitmedi.

League of Legends gibi bir efsanenin geliştiricisi olan Riot Games, rekabetçi modunu ileri bir tarihte açmaya kararı verdi. Bu kararı ile birlikte Valorant oyuncularının tepkisiyle karşılaşan Riot Games, rekabetçi modun neden ertelediğine ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile detaylandırdı.

Valorant Twitter hesabından yapılan açıklamada Riot Games, rekabetçi modda rekabeti riske sokan bir hata bulduklarını, bu yüzden bir süre daha böyle devam edeceklerini duyurdu. Gecikme için özür dileyen firma, hataları düzeltmek için ise olabildiğince hızlı çalıştıklarını söyledi. Öte yandan açıklamada iyi bir haber de mevcut.

We found another bug that puts competitive at risk, so we're holding off turning on ranked for a while longer. Sorry for the delay, we're working as fast as possible to get a fix and, when we get one, we'll turn ranked on. Predicting a day or two, but nothing confirmed yet.