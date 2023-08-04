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Van'da bir garip olay... Peş peşe uçurumdan atladılar! 130 koyun telef oldu

04.08.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şehripazar Mahallesi yakınlarındaki olayda sürü halinde otlayan koyunlardan en öndeki, kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark etmeyerek düştü. Sürüdeki diğer koyunlar da onu takip edip 70 metrelik uçurumdan atladı. İlginç olayda 130 koyun telef oldu.

Van'da bir garip olay... Peş peşe uçurumdan atladılar! 130 koyun telef oldu

Van'ın Erciş ilçesinde, yaylada otlarken peş peşe yaklaşık 70 metrelik uçurumdan atlayan 130 koyun telef oldu.

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Şehripazar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yaylada sürü halinde otlayan koyunlardan en öndeki kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark etmeyerek düştü. Bu sırada sürüdeki diğer koyunlar da onu takip edip 70 metrelik uçurumdan atladı. Duruma müdahale eden çobanın çabaları sonuç vermedi. Sürüdeki 150 koyundan düşen 130'u öldü.

ZA

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme ve tespit çalışması yaptı.

"BU OLAYA SÜRÜ PSİKOLOJİSİ DİYORLAR"

Sürüde 11 koyunu olan Abdulmacit Çağan, "Bu olaya, sürü psikolojisi diyorlar. Gece geç saatlerde çobanın haber vermesi üzerine olay yerine geldik. Biz köylüler olarak koyunlarımızı toplu olarak yaylaya gönderiyoruz. Yaklaşık 7 kişinin 130 koyunu burada dağdan atlayarak can verdi. Bir kaç koyun yaralıydı ama onlardan da umudu kestik." dedi. (DHA)

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Van koyun

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