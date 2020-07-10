Van'da iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van'da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.



