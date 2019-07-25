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Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 08:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van'ın Erciş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ŞIRNAK'TAKİ OPERASYONDA MÜHİMMAT BULUNDU

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Uludere ilçesinin Göllük tepe bölgesi, Kırmızı Yayla mevkisinde, "Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün kullandığı 2 mağarada ve arazide yapılan aramada, namlu, çatal ayak ve sehpası ile 81 milimetre çapında havan, 11 savunma el bombası, 10 roket atar sevk fişeği, topuk mayını, 2 bin kaleşnikof mühimmatı, 500 bixi mühimmatı, 400'lük mayon, 2 uzun namlulu silah ve kanasa ait şarjör, taaruz tipi el bombası, battaniye, askeri parka, 5 pet şişe, 3 metre kablo, kamuflajlı kemer, şemsiye, puşi, pil, bağ makası, 2 serum ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.


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