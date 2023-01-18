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Van’da deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi! Van Erciş’te hissedildi

18.01.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van depremi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler açıklamaları yapılıyor. Bu açıklamalarda gerçekleşen sarsıntıların yeri, şiddeti, derinliği ve saati hakkında bilgi veriliyor. Peki, Van'da deprem mi oldu, en son nerede oldu?

Van’da deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi! Van Erciş’te hissedildi

Van'da deprem mi oldu sorusu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel olarak yayınlanıyor. AFAD verilerine göre saat 13.08'de merkez üssü İran olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Van'da hissedildi. İşte 18 Ocak son depremler listesinin tamamı

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre saat 13.08'de merkez üssü İran olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.01.18 13:22:19 39.3593 26.2268 6.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 13:14:16 38.5775 44.7808 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
van-deprem
2023.01.18 13:12:00 38.6610 44.7818 1.6 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.18 13:08:12 38.4913 44.8007 5.0 -.- 5.9 5.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.18 11:56:05 37.5520 40.3162 5.0 -.- 1.8 -.- SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2023.01.18 11:07:05 39.4588 26.3033 6.0 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 11:06:26 39.4587 26.3337 1.5 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 10:54:52 39.4655 26.2895 5.0 -.- 3.5 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 10:09:03 34.8790 36.3503 6.7 -.- 2.4 -.- SURIYE İlksel
2023.01.18 08:59:51 40.6983 28.9055 8.1 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.18 08:46:31 38.3557 27.2790 11.1 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 06:33:41 38.3468 27.2083 9.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

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