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  4. Van'da kahreden olay! 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde yanarak can verdi

Van'da kahreden olay! 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde yanarak can verdi

29.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
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Van'dan gelen haber herkesi kahretti. Tek katlı bir evde çıkan yangın bir anda tüm her yeri sardı. Olay yerine gelen itfaiye kipleri alevlerin arasından güçlükle Güler ve Rıfat Güler çiftini çıkardı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu.

Van'da kahreden olay! 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde yanarak can verdi

Yangın gece geç saatlerde Van'ın Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesinde çıktı. Tek katlı evde oturan Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı.

BEŞİĞİNDE YANARAK CAN VERMİŞ

Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu.

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Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Van bebek
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