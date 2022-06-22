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Van'da mahalleyi sokağa döken taciz iddiası! Yabancı uyruklu şahıs öldüresiye darp edildi

22.06.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da meydana gelen olay tüm mahalleliyi sokağa döktü. 15 yaşındaki kız çocuğunun görüntülerini çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa meydan dayağı atıldı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde söz konusu kişinin koşarak bir iş yerine sığındığı ve orada da darp edildiği yer aldı. Konuya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü, "Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir'' açıklamasında bulundu.

Olay, Van'ın İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şahsın 15 yaşlarındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekerek taciz ettiğini düşünen vatandaşlar, şahsı darp etti. Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın bir şahsı darp ettiğini, şahsın koşarak bir iş yerine sığındığı ve orada yine darp edildiği görüntüleri yer aldı.

"POLİS YAKALAYARAK HASTANEYE GÖTÜRDÜ"

Konuya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Sanat Sokağında Taciz İddiası” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi:
"21 Haziran 2022 tarihi saat 20.30 sıralarında ilimiz İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde ülkemize pasaport kullanarak turist olarak giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs, 15 yaşlarında bir şahsı fotoğrafladığını düşünen vatandaşlar tarafından darp edilmiştir. Görevlilerimizce yakalanarak hastaneye intikal ettirilen şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

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"TELEFONUNDA HERHANGİ BİR VİDEO VE FOTOĞRAFA RASTLANMADI"

Yapılan açıklamanın devamında ise "Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan şahıslarla ilgili de gerekli soruşturma yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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(İHA)

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