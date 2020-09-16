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Van'da vakaların artması üzerine yeni poliklinikler açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Van’da koronavirüs vakalarında artışın yaşanması üzerine eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde yeni poliklinikler açıldı.

Van'da vakaların artması üzerine yeni poliklinikler açıldı

Van'da vaka sayısında yaşanan artış üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 5 koronavirüs polikliniği daha açıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, kentteki ilk vakanın tespitinden bugüne kadar sürekli çalıştıklarını ve kaliteli hizmet sunmak için de bazı değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle ek poliklinikler açtıklarını belirten Çelik, “Şu anda 5 polikliniğimiz sürekli hizmet veriyor. Daha önce eski alanda olmayan sürüntü örneğini alma yeri de oluşturduk. Burada hem poliklinik muayene hem sürüntü alınması hem de radyolojik tetkikleri yapıyoruz. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü artan poliklinik sayısı bekleme süresini kısalttı. Sonuçlar çok hızlı çıkıyor. Örnek verildikten ortalama 6 ila 8 saat sonra sonucu vatandaşa iletiyoruz. Ayrıca zaman kaybı olmadan da tomografi çekilebiliyor. Filyasyon ekiplerinin de artmasıyla hasta sayının azaldığını fark ettik” dedi.

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Hastane Başhekim Yardımcısı ve koronavirüs alanı koordinatör hekimi Kadir Bartın da, 1 Eylül itibarıyla oluşturdukları alanda 24 saat hizmet verdiklerini söyleyerek, “Kış mevsiminin yaklaşması ve vaka sayılarındaki artış bu alanın oluşturulmasındaki en önemli etken oldu. Halkımıza daha iyi şartlarda, daha konforlu hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarının üst düzeyde tutulduğu bu alanımızda bekleme alanları da oluşturduk” şeklinde konuştu. (İHA)

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