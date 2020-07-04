Van'daki tekne faciasından bir acı haber daha!

Van Valili\u011fi, "Van G\u00f6l\u00fc'nde yap\u0131lan arama tarama faaliyetleri kapsam\u0131nda Bitlis-Re\u015fadiye a\u00e7\u0131klar\u0131nda 1 yabanc\u0131 uyruklu ceset daha bulundu. \u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 8'e y\u00fckseldi." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROzan G\u00fcven'den ilk a\u00e7\u0131klamaSakarya'daki patlamaya ili\u015fkin yeni geli\u015fme! G\u00f6zalt\u0131lar var2020 Kurban sat\u0131\u015f alanlar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131lacak? \u0130\u015fte cezalar!