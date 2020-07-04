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  4. Van'daki tekne faciasından bir acı haber daha!

Van'daki tekne faciasından bir acı haber daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van Valiliği, "Van Gölü'nde yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu. Ölü sayısı 8'e yükseldi." açıklamasını yaptı.

Van'daki tekne faciasından bir acı haber daha!

Van Valiliği, "Van Gölü'nde yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu. Ölü sayısı 8'e yükseldi." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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